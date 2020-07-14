由彰化縣政府與勤崴國際、財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）共同推動自駕觀光小巴WinBus，經過第一階段不載客測試後，14日在緞帶王觀光工廠辦理「彰濱自駕觀光小巴載客上路」記者會，正式宣布第二階段載客測試，自7月15日起至9月底止，民眾可免費搭乘。

WinBus行駛路線為台灣玻璃館、彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠等四家觀光工廠，到彰化觀光旅遊的民眾可使用悠遊卡或一卡通搭乘，歡迎民眾到彰化除體驗文化之旅外，也能感受自動駕駛帶來的創新科技體驗。

由經濟部常務次長林全能、彰化縣長王惠美、勤崴國際總經理黃晟中、車輛中心總經理王正健，及行政院科技會報辦公室科技前瞻組主任張文櫻等人，14日共同宣布自駕觀光小巴WinBus第二階段載客測試，自7月15日起至9月底止，開放民眾免費搭乘。

林全能透露，自駕觀光小巴WinBus三個第一，第一個第一，是「台灣自動駕駛巴士隊」，是國人自己打造的巴士，結合車輛研究測試中心及勤崴國際等公司合作，自製率高達九成以上。

第二個第一，是「無人載具科技創新實驗條例」，又稱「監理沙盒」（Regulatory Sandbox）通過的第一個案子，就是勤崴國際自動駕駛巴士的案子。

第三個第一，是目前世界公共運輸自動駕駛無人的運行里程數，大約僅10公里，自駕觀光小巴WinBus搭乘里程總共12.6公里，是目前世界最長公共運行自動駕駛實際執行案例，這是世界第一。

彰化人的林全能說，彰化縣是國內車輛零組件產業重要的聚落，希望在彰化地區透過科技發展與車輛產業連結，將彰化車輛產業零組件聚落再度升級，創造更多價值，也帶進觀光的雙重價值。 彰化縣長王惠美表示，她非常高興全國第一張能夠營運的自駕車試車牌，就是在彰濱工業區，彰化縣中小企業在汽車零組件上有非常多優秀的廠商，一起與國家隊打造自駕車，希望試營運之後，能夠有更多台自駕車一起加入，帶動地方觀光。

特別是15日是自駕車第一天首航，也是三倍券第一天發放，相信會有非常多鄉親，拿著三倍券來消費、促進觀光，讓在地中小企業更加成長。王惠美期許觀光產業能夠相互結合，一起來打國家隊，甚至是未來的世界盃，讓自駕車能夠獨步全球，也讓在地廠商能夠更加發光發熱。

勤崴國際總經理黃晟中指出，這是首次台灣廠商加入無人車正式上路的測試，有賴合作夥伴的通力合作，今年先通過自駕沙盒運行審查，通過相關安全驗證，取得「全台首張可營運載客」的自駕車試車牌，可以開始載客運行，這對於台灣無人車發展自動駕駛而言，是非常重要的關鍵時刻，透過一步一腳印的研究、測試、修正，也順利挑戰全世界最長12.6公里無人載客運行計畫。

車輛中心總經理王正健強調，自駕車是沒有方向盤、沒有煞車、沒有油門，全都是由電腦控制，且裝有感測器、雷達、利用紅外線偵測，判斷是要往前，還是轉彎等，同時也會自行判斷紅綠燈，將紅綠燈數位化後，會發出訊號給自駕車，自駕車就會判斷是紅燈，還是綠燈，期望將這種模式建立起來，也邀請中華電信提供5G的收訊，讓自駕車可更快速跟外界溝通，了解路況，並將訊息回傳。

自駕車不是單一公司，可以做出來的，需要各界的合作，包含縣府、經濟部及行政院等，在彰化也有許多好的汽車零組件的廠商，如車燈、後視鏡及輪胎等。

行政院科技會報辦公室科技前瞻組主任張文櫻說，有這麼多跨領域的人才，一起組成國家隊，可謂「好人」，自動駕駛巴士可謂是台灣之光、全球第一，可謂「好事」，恭喜勤崴國際及各位夥伴廠商相聚在此，舉辦記者會，可謂是好地方。好人、好事、好地方，三好，希望勤崴國際及各位夥伴，都能成為台灣之光。

中華電信行動分公司企業客戶處長蔡旻宏指出，公司將於今年底在彰濱工業區建置5G車聯網的場域，希望藉此確保人車更加安全，同時也讓行控中心能夠掌控車輛的運行狀態。

蔡旻宏認為，4G改變生活，5G改變社會，希望藉由5G技術把智慧交通納入智慧城市，彰濱是一個非常好的試練場，讓自駕車在鹿港成為最早落地的實驗場域。

緞帶王觀光工廠董事長暨彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長表示，彰化縣府很積極努力在推動觀光振興方案，業者也配合縣府很多活動，這次自駕車要從彰濱工業區啟動載客，結合觀光，將會是一個很大的行銷亮點，目前先從封閉型的空間來做，期許未來再往外拓展到鹿港天后宮、鹿港街上等處，與鹿港古蹟及產業相結合。

彰化縣政府2019年9月24日與勤崴國際、車輛中心，共同簽署「合作備忘錄」（MOU），攜手合作發展自駕車，由彰化縣政府打造適合自駕車運行的場域，包含智慧號誌等路側設備建置，協助計畫場域路權取得，並透過內政部進行高精地圖（High Definition Map）繪製。

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