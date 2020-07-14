「人活著就要做事，不能浪費生命！」中市繼中派出所警友會站長張仕宗說，他曾任10年警察，難捨弟兄情誼，得知警界設備窘困就自行採購捐贈，去年起已累積花了約400多萬元。暱稱「大餅哥」的他洗腎9年，卻堅持每週六到派出所做義工到凌晨，獲「警界土地公」雅號。

「大餅哥」是老字號台中犁記餅店業者，目前還擔任台中市政府市政顧問，深知警界甘苦。「大餅哥」說，他的母親去年過世留下一筆錢，他只要聽聞警界友人訴苦或察覺到警用設備困窘，就採購捐贈，讓這筆錢發揮更深遠意義。

「大餅哥」捐贈的設備都充滿愛與關懷，他總是不假他人之手，親自去試用，覺得適用才捐贈，內容包羅萬象有LED肩燈、路口爆閃燈、辣椒噴霧、交通錐及盾牌等，疫情期間擔心執勤員警長時間配戴口罩不適，還捐「口罩舒適帶」。

「大餅哥」捐贈從台中遠至宜蘭，不分地域。去年7月發生鐵路警察遭刺死案，他立即採購警用辣椒噴霧；他擔心中市第一警分局員警深夜路邊盤查險象環生，立即捐贈肩燈；中市南屯派出所轄區部分路段照明不足，也購贈LED太陽能爆閃燈。

「當好人很難，但是我會堅持撐下去！」「大餅哥」說，他是洗腎患者，但從不把自己當病人看待，未來將持續服務警界及教育界。

(中時 )