伊朗梅爾新聞社(Mehr News Agency)報導，星期一在伊朗東北部Kavian Fariman液化天然氣公司的一處工業園區發生大火，火勢衝天，甚是驚人。這是自6月下旬以來，伊朗軍事、核能與工業設施，發生的第4起大火和爆炸事故，引發了是否人為攻擊的猜測。

事故地點在東北部大城馬什加德(Mashad)附近，消防官員表示，可能是一個冷凝儲氣槽發生外洩，隨後爆炸，不甚引發另外6個儲氣槽的連續起火，不過詳情還需要進行調查。

此事件是在過去幾週內，伊朗各地發生的一系列工業園區意外的第4起，人們猜測，是否有可能是人為攻擊。

6月26日，首都德黑蘭東北部的帕爾欽軍事基地(Parchin military site )附近發生爆炸，原因是「瓦斯罐爆炸」，所幸該事件沒有造成人員傷亡。

6月30日，德黑蘭北部塔吉里什(Tajrish)的醫院，發生氧氣槽爆炸，這起事故相當嚴重，據信有19人喪生。

7月2日，在德黑蘭以南200公里的納坦茲鈾元素加工廠（Natanz nuclear power plant），發廠房爆炸事件，損壞了分離機。

July 13—Fariman, NE #Iran

Explosion reported due to a fire in a liquefied natural gas company in Razavi Khorasan province.



No casualties. Petronaft factory in the Kavian industrial city suffered major damages.



Fariman is 75 km from Mashhad. pic.twitter.com/BxpIRKf1XU — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) July 13, 2020

該事件引發了一些報導，匿名伊朗官員認為這可能是以色列在搞鬼。伊朗外交部警告說，如果德黑蘭發現納坦茲核設施有「外國分子滲透破壞」，將出手反擊。

納坦茲核設施爆炸後，沒有發生人員傷亡，或是放射性物質洩漏的報導，據說是因為事故廠是離心機的組裝區，不是分離鈾的廠區。

據報導，德黑蘭於2019年11月，引進了新式離心機，以報復美國退出2015年伊朗核協議。不過，伊朗強調，包括在納坦茲進行鈾元素濃縮工作，是為了核能發電所準備，沒有發展核武器的目標。

(中時電子報)