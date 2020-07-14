新北市府因應新莊副都心重劃區未來用地使用，增設昌平派出所，今（14日）舉辦揭牌落成啟用儀式，市長侯友宜出席活動表示，將提供更好的治安、交通等警政服務，也將給予警察滿滿的支持。

侯友宜說，因應新莊副都心重劃區未來用地使用，設立昌平派出所，以提供更好的治安、交通等警政服務，警察也非常辛苦，大多人沒日沒夜，以局、以所為家，因此提供警察舒適的環境、設備，讓他們無罣礙，全心全意維護區治安。

侯友宜也指出，治安分為偵查、預防兩部分，偵查是警察的責任，需要快速破案，預防則是中央、地方首長、警察的責任，大家須共同負起責任，民代也須做好監督之責，發揮團隊力量，有效維護治安。

新莊警分局表示，昌平派出為新莊分局第10間派出所，工程費耗資6000多萬元，打造地下1層、地上3層辦公廳舍，總樓地板面積共568坪，轄區包含新莊區中隆、昌平、昌隆、昌信、昌明、和平、中原等7個里，人口共計4萬人，目前編制31名警員，未來視地區整體開發情形，彈性增派警力。

新北市警察局長陳檡文表示，昌平派出所的成立，讓整體警力得到更完善充裕的配置空間，未來將以更專業的警政服務守護這片土地，讓治安更平穩，交通更順暢。

(中時 )