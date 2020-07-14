香港疫情正面臨嚴重爆發階段，13日更新增了52例確診，其中有41例為本土個案，20例感染源不明，創下單日新增最高紀錄。此外，還有一名捐血者確診，且已知有一名患者接受輸血，引起關注。

香港一名35歲男性，於7月5號到西九龍捐血中心捐血，7月9日發病，7月12日確診，便即刻通知香港紅十字會輸血服務中心，而他捐血當天，有85名香港市民前往捐血，且有4名捐血站員工與他接觸。

經醫管局追蹤血液去向，發現伊利沙伯醫院一名長期病患者已接受部份的血小板輸血，目前暫無不良反應，而確診者的血漿及紅血球都被送回輸血中心做檢測，不會再做輸血用途。

醫管局總行政經理劉家獻指出，「有些文獻最近研究在南韓，有些捐血的病人之後，有新型冠狀病毒病，追蹤接受血液的病人沒有因此而感染。」但也有專家引述外國文獻，患者血液中檢驗出病毒量的百分比約有1成，不排除仍可透過輸血而傳染。

目前香港疫情面臨最嚴重階段，林鄭月娥宣布收緊「限聚令」，禁止所有超過4人聚會、餐廳從晚間6時到翌日清晨5時不能提供內用、港內兩大樂園香港迪士尼樂園、香港海洋公園也需關閉。

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(中時電子報)