儘管午後南韓政府發布規模上百兆韓元的新激勵方案，但由於全球新冠肺炎確診數創新高、美中緊張局勢升溫，以及企業獲利前景低迷使市場信心受挫，周二南韓KOSPI指數收跌0.11%，為2,183.61點。

根據路透社統計，全球新冠肺炎確診數達到1300萬人，且在短短5天內就增加100萬例。

美國副國務卿Keith Krach表示，川普政府打算廢止美中兩國審計主管機關於2013年簽訂的協議，此舉可能加大中國企業赴美國上市的阻礙。

收盤前，南韓政府公布規模達114.1兆韓元（946億美元）的「綠色新政」（Green New Deal）計畫，預計可創造190萬個工作機會。

外資今日賣超韓股410億韓元，散戶投資人買超4190億韓元，機構投資人賣超3810億韓元。

大型股普遍下跌，但三星電子收漲0.75%。

韓元收跌0.40%，報1,205.7兌一美元。

(時報資訊)