外資今天小幅賣超台股47億元!摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，台灣股市中，半導體占科技類股約3成，今年台股受半導體類股推升關聯性強，未來科技股過熱拉回是有可能的，但中長期科技股依然看好。對於半導體推升台股的中央山脈（意指台積電(2330)）股價走高，林雅慧認為，在友善投資環境下，半導體股價估值有機會再走升。5G和通訊需求，使今年投資人對台灣的詢問度很高。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰則指出，美元指數可能在H2貶破100大關，熱錢將轉向亞洲資產，因為亞洲資產的風險承受能力較強。

在企業獲利估值方面，由於台股和美股的連動性高，林雅慧以美國企業為例，今年企業獲利衰退最大的前5大產業:能源、非必需消費品、工業、金融及原物料，而明年這5大產業也會是獲利成長較明顯的類別。雖然上述五大產業獲利估值在明年反彈，以能源產業而言，今年油價供過於求，供需仍在調整過程中，所以獲利明年雖可能呈現成長率的V型，但獲利要回到疫情前的水準，這要到明年第四季。

對台灣而言，台灣是能源進口國，如果油價反彈太快，明年也要留意輸入性通膨，物價彈升速度。寬鬆貨幣政策的後遺症，明年要提高關注度。至於油價到多少價位才會觸動通膨，林雅慧認為要到每桶70~80美元才會觸動，一般而言，油價在55美元以上，對供給面就會有利。

(時報資訊)