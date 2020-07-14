原定今年3月在台演出的動畫《獅子王》音樂會，因疫情延宕到12月，其中葛萊美獎得主、被配樂家漢斯季默稱為「真人版獅子王」的歌手李伯（Lebo M.），特別錄製影片和台灣觀眾問好，他表示：「大家都要多保重，很期待在台灣相見。」

李伯在影片裡唱了一句《獅子王》最經典片段，主題曲〈Circle of Life〉前的招牌唱詞：「父親，那有一頭獅子，他將是未來的國王！」他也打趣地介紹自己：「我是《獅子王》的靈魂和歌聲。」

《獅子王》問世25年來，出現各種版本和演出製作，包含百老匯音樂劇、現場音樂會、2019年擬真版動畫電影，以及最新的電影交響音樂會製作。

李伯不僅在多種演出中獻聲，也參與《獅子王》相關音樂製作、編曲及顧問。去年好萊塢新片首映會上，迪士尼特別邀請他再次以招牌歌聲宣告開幕。今年12月，《獅子王》電影交響音樂會將由李伯擔任主唱，指揮馬歇爾．鮑恩也特別為音樂會編曲。

演出將於12月5日在台中國家歌劇院、6日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院、12日和13日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )