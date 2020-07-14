孫安佐也出席今日記者會。（羅永銘攝）

防疫新生活到來，台灣電影14日在文化部影視及流行音樂產業局指導下成立台灣電影起飛大聯盟，公布「國片起飛一起拚」計畫，獲得了22部國片的響應，包括新科台北電影獎影帝莫子儀、資深演員陳淑芳、鄭人碩、吳可熙、是元介、黃尚禾、大鶴、白潤音等演員均出席，首次演出電影《粽邪2馗降》的孫安佐也在列。

近來政府推出振興三倍券及「藝FUN券」促進消費，亦可購買電影票，孫安佐說自己可能會領券買吃的，但不清楚父母孫鵬跟狄鶯是否會領取，他還說自營的奶茶店應該會收三倍券，現場有人提議《粽邪2馗降》電影票根折5元拚票房，他則回要跟合夥人討論。

孫安佐在片中飾演專門直播靈異事件的主播，大膽的他戲外也很想親眼目睹「好兄弟」，自認跟角色有相似之處，在片場沒遇過靈異事件，嘆氣說：「殘念啊！」雖然沒撞鬼，倒是在拍攝時遇過1次蜂群壓境，「那比鬼還恐怖，被叮是要住院的。」

日前莫子儀主演《親愛的房客》榮登台北電影獎影帝，電影也在22部國片其中，他稱得獎後心情起伏不大，最希望台灣電影票房回溫，不太喜歡慶祝的他，有跟同片的11歲小演員白潤音約吃拉麵，兩人拋開年齡以「小莫」和「潤音」互稱，另飾演老婦的陳淑芳被譽為「帝后製造機」，今年有莫子儀，去年演《野雀之詩》合作李亦捷，也助她登上台北電影節影后。

另《靈語》演員鄭人碩、吳可熙、是元介透露，該片不僅是恐怖懸疑題材，也有動作、親情等元素，《嗨！神獸》以白潤音為首的3位天真小演員也是活動上的亮點，《愛情殺人紀事》、《刻在你心底的名字》則是同志題材話題電影。

(中時 )