26歲新演員紀殷澤在電影《媽！我阿榮啦》中飾演起乩阿兵哥，意外獲得關注，其實外貌斯文的他，竟曾是跑陣頭的孩子，因他高中就讀放牛班，班上有一半的同學都有接觸陣頭文化，耳濡目染之下他也跟著出陣，什麼事都不用做1天還能領個500元。

紀殷澤說以前在跟陣頭的時候，最常端詳別人起乩的架式，常思考其真實性，從沒想過有天自己也得要「上身」，他演出起乩時，回憶小時候看乩童被上身都會翻白眼，因此拍片時就努力大翻白眼，「眼技」獲導演認可。

紀殷澤父親曾參加過電視台的歌唱比賽，因為很年輕就生了他，毅然改從軍尋求穩定收入，父親的表演細胞遺傳到兒子身上，紀殷澤說自己國小就想演戲，第一部看的偶像劇是《薰衣草》，從此開始狂追華八劇，從5566看到飛輪海時代。

5566對紀殷澤影響極深，國中就會存錢買5566的CD，「國中中午時間可以放音樂，女生都放七朵花，男生都搶著要放5566，當時最喜歡搶當孫協志，走到哪裡都要聽，他們所有的歌都會唱，連大學夜唱都必唱5566。」他以前還會學孫協志在劇中的招牌耍帥動作「吹瀏海」，現在模仿起來也毫不生疏。

(中時 )