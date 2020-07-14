歐盟最高外交官當地時間13日表示，歐盟正準備對中國採取反制措施，以回應中國實施港國版安法，但多位外交官強調稱，可能採取的措施不會到經濟制裁的地步。

外交官們表示，歐盟成員國普遍支持採取一些行動，但由於來自匈牙利和希臘等中國在歐洲最親密貿易夥伴的抵制，目前沒有詳細討論嚴厲的措施。

與大多數西方國家一樣，歐盟譴責中國不顧國際社會的強烈抗議通過港版國安法。

儘管歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月警告稱，這將給北京帶來「非常負面的後果」，不過歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議後，僅公佈了較溫和措施。

他在會後的新聞發布會上稱，「我們今天同意做出協調一致的歐盟響應，以彰顯對香港自治和公民社會的支持。這將既包括歐盟層面的措施，也包括各成員國根據自己的能力採取的協調一致的行動。」

他表示，目前還未做出任何具體決定，但歐盟各國外長已經討論了將歐盟「敏感技術」出口禁令範圍擴大到香港的問題。

博雷利指的是任何可以用來鎮壓旨在維護香港自治的抗議活動的設備或軟體。

德國總理默克爾支持歐盟做出共同響應，但警告不要切斷與中國的對話。她在與義大利總理孔特（Giuseppe Conte）舉行的新聞發布會上表示，「歐盟成員國正在努力尋找一個共同的對中政策和響應，這很重要，但這不是不與中國保持對話的理由。」

博雷利稱，歐盟各國政府還可以對他們與香港當局的引渡協議和旅行建議進行評估，增加香港學生的獎學金，並向香港公民發放更多簽證。他補充，歐盟各國政府可以單獨宣布國家層面的措施，但歐盟將在未來幾天內決定並推出其一攬子響應。

芬蘭表示，它支持暫停與香港的引渡條約的想法，因為新的國安法意味著被拘留者可以被轉移到中國，而那裡的法院由執政的共產黨控制。

(工商 )