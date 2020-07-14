隨著疫情趨緩穩定，補償性消費刺激整體經濟樂觀發展，業者看好振興三倍券商機，不僅超商、量販、百貨等實體店面推出活動，就連建商、房仲業者也搶搭這股熱潮，紛紛祭出各項優惠方案搶客。

根據地政局所公布的6月買賣移轉棟數，六都合計19,774棟，月增15％，年增3.4％；其中，台中市建物移轉量為3,649棟，月增兩成，年增一成。

為搶搭振興三倍券順風車，包括「遠雄之星8」、「十月蜂收」分別祭出使用振興三倍券，即可折抵萬元購屋金；台灣房屋則是3,000變6,000，還能免除代書費用，各項優惠吸引購屋族上門賞屋，炒熱房市買氣。

其中，台中海線地區「遠雄之星」響應政府政策，7/15至8/31活動期間，民眾至「遠雄之星」聯合接待中心賞屋，來就送超商禮券，只要「出示」振興三倍券並完成下訂簽約程序，可享現折3萬購屋金，活動限量45戶；另有多項賞屋、介紹、成交即抽好禮活動，名額有限送完為止。

位於10期的大城「十月蜂收」也搶搭振興券熱潮，推出「振興50倍券」活動，憑1,000元或等值振興券，直接折抵5萬元購屋金，「十月蜂收」產品規劃為37-43坪的3-4房，平均單價23-29萬，活動限量10戶，預計振興券發放後，將有助於帶動賞屋人潮。

另外，台灣房屋也推出「用三千變六千」的振興方案，消費者在7月起至11月底，透過台灣房屋「線上預約看屋」，即有資格參加抽獎，中獎者在成交時，可持政府振興三倍券，再加倍抵用代書費。

(工商 )