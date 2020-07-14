主要營業區域在東協的紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)14日指出，由於東協多數國家的民生市場，目前受到疫情尚未全面趨緩，消費能力尚未完全恢復，因此，預期第三季保守、會是今年谷底，到第四季才可能恢復成長。

泰昇今年1-6月累計合併營收9.27億元，年增0.36%。

泰昇表示，肺炎疫情衝擊全球經濟，民生消費市場也深受影響，在目前疫情未能完全控制的情況下，泰昇主要市場東協國家，除越南尚能維持正向成長外，其餘東協新興國家消費市場仍未能恢復。

不過，泰昇表示，即使市場消費力下滑，公司上半年營收仍維持平盤，且公司在成本費用的控管及相關疫情因應方案上及時發揮效應，預估公司上半年獲利成長將遠優於營收成長。

對於下半年的展望，泰昇指出，雖然目前東協疫情狀況有趨穩跡象，但其消費市場仍需時間恢復，所以公司對現在的營運景氣，還是持謹慎保守看法。

泰昇預估，第三季將是今年營運低點，營收年增將呈現衰退，但隨著世界各國經濟重啟，以及受疫情影響發動的全球供應鏈轉移，將拉動東協國家就業及經濟重返正軌，預計這些國家的消費市場將逐步重回高成長，所以，公司預估第四季營收將可望恢復正常。

(工商 )