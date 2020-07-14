周二台北雖然高溫緊37.8度，略比周一下降，但整體用電量卻連續兩天刷新記錄。台電表示，14日最高用電量於下午1點51分，尖峰用電量達到3779.0萬瓩，除了是今年最高，也創下歷史用電最高紀錄。
台電指出，周二備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，持續亮出供電充裕的綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。
台電提供今年用電量排名及歷年用電量排名：
2020年用電量排名：（截至7/14）1. 7/14 3779.0萬瓩（今天）、2. 7/13 3752.8萬瓩、3. 6/24 3716.9萬瓩、4. 7/08 3710.6萬瓩、5. 6/23 3684.7萬瓩。
台電統計歷年7月用電量排名前10高：（截至2020/7/14）1. 2020/7/14 3779.0萬瓩（今天）、2. 2020/7/13 3752.8萬瓩、3. 2019/7/17 3738.3萬瓩、4. 2020/7/08 3710.6萬瓩、5. 2019/7/16 3692.6萬瓩。
歷年用電量排名前10高：（截至2020/7/14）1. 2020/7/14 3779.0萬瓩（今天）、2. 2020/7/13 3752.8萬瓩、3. 2019/7/17 3738.3萬瓩、4. 2018/8/01 3735.1萬瓩、5. 2020/6/24 3716.9萬瓩。
(工商 )
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