凱渥名模王心恬私下熱愛運動，14日和極地探險家林義傑、奧運風帆國手張浩出席「2020菊島澎湖跨海馬拉松記者會」，首度擔任馬拉松代言人的她，在記者會上透露自己原本報名21公里，後來喊話希望報42公里全馬，還和張浩爭寵，最後她獲林義傑贈送義大利名師設計的「sit down please設計龍蝦裝」，象徵賽事冠軍好運。

王心恬過去曾和林義傑征戰吳哥窟、內蒙古，去年9月還去戈壁跑超馬115公里，全是因為看風景讓她有動力跑完，私下練跑倒沒跑超過10公里，近期因疫情，加上忙去年成立的居家香氛品牌NAMUA，的確較少運動，擔心體力無法負荷。前一、兩個月尋麻疹嚴重，本想做熱瑜珈等較緩和運動，沒想到還是全身起疹子，醫生告訴她因為壓力太大，近期透過吃藥有稍微改善。至於壓力原因？王心恬透露雖今年初已回本，但又再砸錢研發新品，自嘲「一直在做白工，可能是這樣壓力才大」。

王心恬透露許多藝人好友支持她的品牌，笑說「這時候就是考驗人緣」，若好友購買一律不收錢或買一送一，她經營理念「不是賺自己朋友的錢，希望把好東西往外推」。至於緋聞男友姚元浩是否有支持？王心恬笑說有，他會買男性香氛用品。被問到會不會邀他一起參加馬拉松？王心恬則說，好像沒看過姚元浩跑馬拉松。

今年35歲的王心恬雖宣稱單身，但透露生小孩一直在規劃中，媽媽前陣子還烙下狠話「如果這兩年沒生，妳就不要生」，雖說母親沒生氣，只是擔心她的身體狀況，不過身旁好友有人凍卵，雖自己崇尚自然方式，但最近的確規劃要去凍卵，以備不時之需。而媽媽最近總愛將領養的小狗當作金孫，開玩笑對狗說：「你媽媽（指王心恬）都不負責任」。不過熱愛旅行、忙品牌的她，擔心若現在生小孩自己沒時間帶。

聊到感情，王心恬自認追求者不多，「我跟運動圈朋友都是越運動，沒有約會」，更自嘲運動模樣狼狽，應該沒有人會心動。她自爆比起被追求，自己更喜歡主動追愛，如果碰到男生主動「我可能會躲」。也說到自己脾氣差，好友家人私下都不敢問她感情事，問的話「一定絕交」。

王心恬獲林義傑贈送義大利名師設計的「sit down please設計龍蝦裝」，象徵賽事冠軍好運。（吳松翰攝）

林義傑（左起）、王心恬、奧運風帆國手張浩為「2020菊島澎湖跨海馬拉松」代言。（吳松翰攝）

(中時 )