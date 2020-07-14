桃園1名李姓男子（22歲）與林男（28歲），2017年間至中壢某KTV歡唱，期間遇警臨檢，被查出有K他命殘渣袋，李、林2人瞬間崩潰，大罵完三字經後，痛毆甘姓副所長頭部，導致其腦震盪。法院判決出爐，判李男3個月徒刑、林男拘役30日。

檢警調查，林男與李男在2017年6月13日相約至中壢某KTV消費，凌晨2時左右遇上甘姓副所長帶隊臨檢。豈料，2人被搜出K他命殘渣袋，突然情緒失控，林男直接大罵副所長三字經，李男為了替友人出氣，居然猛毆其頭部，導致甘姓副所長腦震盪。警方立即將李、林2人逮捕，訊後依《殺人未遂》等罪嫌送辦。

檢方認為，李男雖徒手傷害員警，但考量2人本身之前未有任何嫌隙，李男應無殺人犯意及動機，在勘驗完甘警傷勢後，確定無致命風險，依《妨害公務罪嫌》起訴2人。

桃園地院審理時，林男坦承犯行並表示歉意，法官考量他已和員警達成和解，審結依《侮辱公務員罪》判他拘役30天，得易科罰金3萬元；但李男的部份，由於他案發後遲未到庭被通緝，如今被抓後才坦承犯行，審結依《妨害公務罪》判他有期徒刑3個月。

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(中時電子報)