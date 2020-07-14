一位基隆市的應姓公務員，遭人檢舉每個月收受30萬元賄款，檢調也查出該名公務員月薪約3.3萬元，卻多次委託妻子在銀行存入高額資金，並且訂購要價千萬的豪宅，但該名公務員卻對財產來源交代不清，遭到檢察官起訴，基隆地院近日審結，依觸犯公務員財產來源不明罪，判處應姓男子有期徒刑2年。

根據判決書指出，調查局新北市調查處於2017年6月15日接獲檢舉，內容指稱任職於基隆市都市發展處建築管理科的應姓男子，自2013年起至2017年這段期間，向土資場經營者收賄，每月金額高達30萬元。檢調調查後發現，應姓男子每月薪水扣除勞健保後僅有3.3萬元，卻多次拿9至30萬不等的現金，交由其秦姓妻子存入銀行帳戶，存入金額總計有565萬8千元。2013年11月時，應姓男子更購買千萬豪宅，取得建物所有權後，就將部分現金存入特定帳戶內用於償還貸款。

檢察官偵訊時，應姓男子表示，購屋的資金中有30萬元是友人先前借貸所償還的，母親過世時有留下20多萬元，妻子也有幫忙出借100萬元，剩下的金額都是自己上麗星郵輪賭博與他人賭博所贏來的賭金。

法官認為，公務人員有義務說明可疑財產的來源，且涉犯貪汙治罪的公務員，更有積極提出合理說明的義務，檢察官要求應姓男子就其可以財產來源提出合理說明，但應姓男子未能提出就成立犯罪，觸犯公務員財產來源不明罪，處有期徒刑2年，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

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(中時電子報)