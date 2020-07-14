美國政府首次明確拒絕接受大陸對南海的大部分主權主張，獲得美國會參眾兩院外交委員會兩黨領導人發表聲明「全力支持」，聲稱美國政府結束在南海主權問題上的模糊政策表示歡迎。大陸駐美使館對此迅速回應稱，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力，中方敦促美國恪守在此一問題上不持特定立場的承諾。

據《美國之音》報導，國際仲裁庭曾於2016年裁決中國大陸在南海宣佈的「九段線」不符合國際法，該裁定已屆4周年。美國國務卿蓬佩奧周一發表聲明稱，美方認為北京提出的涵蓋南海大部分海域的離岸資源權利主張「完全不合法」，並譴責北京使用「強權即公理」的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。美國支持東南亞盟國與合作夥伴根據國際法賦予的權利和與義務，用以維護他們對離岸資源的主權。

報導指出，美國官員多次表示，美國對南海沒有主權聲索，也對提出相互衝突的主權聲索的國家不選邊站。華盛頓的一貫立場是主張爭議國家遵循國際法和國際慣例通過談判和平解決爭端。

不過，蓬佩奧的聲明發出後，立即獲得美參眾兩院外委會兩黨4位領導人罕見地發表聯合聲明給予「完全支持」。聲明說，大陸不僅未遵守2016年有關南海的國際仲裁結果，反而用武力脅迫鄰國，並大舉實施造島和軍事化行動，利用世界聚焦新冠病毒的機會加速實施這類行動，美國在南海主權問題上的模糊政策已不再符合印太地區國家的共同利益。

聯合聲明最後說：「我們希望這項決定將帶來美國及其夥伴國和國際社會所有成員更好地支持依據國際法解決南海問題。」

大陸方面也對美國國務院的南海政策聲明迅速做出反應，陸駐美國大使館在一份聲明中說，美國不是南海和有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗；打著維護規則的幌子，自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿《海洋法》說事；打著「維護航行與飛越自由」的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。中方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

(中時電子報)