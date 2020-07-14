住在那瑪夏區的樹德科大校友潘季平，雖然罹患肌肉萎縮症，但他不會怨天尤人，他說，身旁總有同學與親戚隨時在協助他，還有父母親的照顧。如今，他利用大學所學的電子商務，透過網路販賣自家果園的水蜜桃。

樹德科大行銷管理系黃慶源與何炎殷老師日前到那瑪夏區探望潘季平。潘季平曾經在國中三年級就以「樂觀進取」獲總統教育獎，他努力不懈，持續耕耘人生，幫忙父親經營「菈發黎果園」，當一個樂天的布農族人。

潘季平在4歲被確診罹患肌肉萎縮症，6歲發病腳步，變得沈重，但活潑好動的他無法聽從醫生的建議，避免運動，造成肌肉快速萎縮。他還經常用腳指尖走路，導致腳掌扭曲變形。直到國小五年級因為經常跌倒，不得不坐上輪椅。

但樂天知命的他，既然雙腳不良於行，他改為動手與動腦的活動。在高雄縣市未合併前，他已獲得「高雄縣國際障礙者日舞蹈比賽：最佳精神獎」、「高雄縣身心障礙宣導月活動徵文比賽：天使組第一名」等獎項。

潘季平在大學時期的成績很優秀，他說，能夠與同學一起製作畢業展，是他美好的經驗。如今，他一邊要照顧正在化療的母親，一邊要照料自己與果園。潘季平說，目前用在大學所學的電子商務及網路行銷，賣自家果園的水蜜桃。

儘管生活忙碌，但他每天還是會努力復健，不要讓關節僵硬，讓自己保持最佳狀況，潘季平表示，希望有一天也能用自己的力量幫助別人。

(中時 )