時力立委邱顯智今日砲轟國民黨、民眾黨讓實質審查無法進行，民眾黨團回應「時力沒聲量，只會檢討在野黨」，希望朝野各黨合作，啟動修憲廢考監，不要打假球。

邱顯智上午在臉書表示，立院議場又被佔領了。國民黨癱瘓議事，民眾黨也進入議場聲援，表面上強力杯葛，卻讓實質審查無法進行，形同實質放水的戲碼，已經不是第一次了。過去的前瞻條例、促轉會預算審查，國民黨都玩過一樣的招式。

民眾黨團隨後發出聲明回應，時代力量及邱顯智在這次的監院人事審查中沒有聲量，只會檢討在野黨。而國民黨杯葛議會運作，質詢只能延期，監察院長被提名人陳菊也提早離開立法院，蔑視且不尊重立法院與議事運作。

邱顯智再度回應，從早上到下午，都無法進行正式的會議程序。依照《立法院職權行使法》第29條與30條的規定，被提名人應該要進行實質審查。

邱顯智說，今日的狀況，不代表詢答完成，應該由游錫堃擇期召集黨團協商，另外擇期進行監察院長、國家人權委員會主委與其他被提名人詢答，完成實質審查。

(中時 )