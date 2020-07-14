台南市政府因應5G應用發展超前部署，今（14）日召開記者會宣示「5G台南隊」正式成軍，以台南市內各公私部門場域作為5G垂直場域應用驗證主要基地，匯集各單位研發人才發展相關技術，打造成功的5G驗證、實證及整體示範模式，並創造就業機會及產業發展。

「5G台南隊」概括設備、技術提供及終端應用業者，包括廣達（2382）旗下雲達，華碩（2357）旗下亞旭、工業電腦廠安勤（3479）、思銳科技、巨曜自動化、日本NTT、索思未來（Socionext）、龍鋒企業、亞弘電、航見等業者，提供從服務端到應用端的服務。

其中，5G獨立組網由雲達負責，Socionext及亞旭發展交通應用，亞弘電、龍鋒企業、安勤、巨曜自動化發展製造應用，日本NTT發展展演應用、思銳科技及航見科技發展新創，並在記者會中發表台灣首部垂直場域專用的5G N79獨立組網原型機。

台南市長黃偉哲表示，在南科及沙崙2大經濟引擎持續發展下，5G技術將可為原有的高科技、綠能產業創造加值與升級條件，吸引更多國際級企業投資設廠。而在台南市經發局長期輔導下，許多深藏隱形冠軍的中小企業聚落，也有希望透過5G技術帶動傳產升級需求。

加上南科園區已迎來台積電5奈米及3奈米製程工廠，許多5G技術所需的感測器或處理器都來自台積電的晶片，黃偉哲認為從通訊、晶片、硬體到應用情境，台南都已經準備好迎接5G帶來的挑戰。

黃偉哲強調，在「5G台南隊」成軍後，將持續向中央爭取經費及相關設備系統落腳台南，未來從5G通訊網路出發，在機場、車站、工廠、遊客中心等台南相關應用場域，設置兼具應用設備與服務能力的實證場域。

台南市經發局長陳凱凌表示，將持續向中央爭取4項資源在台南實現，包括中央5G計畫推動辦公室、公部門「資料治理」核心基地、道路運具獨立驗證與認證（IV&V）基地、5G N79獨立組網研發中心落地，以完備5G技術研發至實現流程。

陳凱凌指出，將規畫5G展示基地，透過各業者技術模擬進行情境展示，吸引國內外相關業者前來觀摩洽商，並向市民展現5G應用的多元面向。黃偉哲期待此模式成功後，能與更多新創業者合作，將成功經驗複製到海外，為台南創造更多全新就業機會及產業生態。

(時報資訊)