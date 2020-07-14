在第二航廈的免稅店內，已經看不見往日的購物人潮。（范揚光攝）

交通部長林佳龍14日前往桃園機場視察，對於新冠肺炎疫情嚴重衝擊機場相關產業，林佳龍表示，交通部會推出「紓困3.0」方案，全力協助業者度過難關。

林佳龍說，此次疫情實屬天災，而現階段實施「邊境風險嚴管、國內鬆綁」的國家政策，導致航空業及機場相關產業嚴重虧損，因此政府必須做為業者的後盾，交通部和機場公司研議，將土地及建物的租金減免、員工薪資及營運虧損納入「紓困3.0」方案的項目。此外，行政院會在7月底前向立法院提出預算案，一旦提出就可以動支，並回溯到7月開始辦理。

由於新冠肺炎重創機場相關產業，機場近半年來冷冷清清、門可羅雀，免稅店及餐廳業績慘不忍睹，林佳龍視察免稅店營運狀況時，情緒激動的員工紛紛上前緊握林佳龍雙手，語帶哽咽地說「請部長幫幫我們！」，林佳龍也安撫對方情緒，允諾會全力協助。

機場公司日前推出的「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動引發話題，桃園國際機場產業發展協會也順勢提出「搭機環島，翔見台灣」活動，希望透過在桃機搭機環島一周，吸引更多想要體驗「偽出國」的民眾，對此林佳龍說，業者的提案他樂觀其成，不過涉及班機起降的話，問題會比較複雜，需要與包括疾管署在內的許多部會協調。

(中時 )