前幾日宅妹我跟不良宅妹受邀去參加「信義房屋」新推出的智能賞屋體驗，出發前開玩笑說要來拍影片，挑戰1天挑戰看完100間房，想也知道，除非是線上賞屋，實際一間間約看房，1天看完根本是不可能的事啦～

線上看房已經成為現代趨勢。

現在市面上到處都在推行「智能」商品，像是家電、手機、手錶等等，「信義房屋」真的是跟上時代潮流的腳步，官網上推出「智能賞屋」功能。你可能會說，這有什麼稀奇，感覺就像591等一般線上房屋平台嘛～你說得對一半，如果是這麼平凡的東西，還需要宅妹我出場來多作介紹嗎？切～

用3D賞屋功能，可720度不同角度旋轉。

用2D空間圖，格局一目瞭然。

人家「信義房屋」這次推出的「DiNDON智能賞屋」加入了AI人工智慧，它會自我圖像辨別、深度學習，自我演算自動3D建模，現在這樣聽起來有沒有感覺很厲害啊～除此之外，它還會自動辨識各牆面的距離，算出標示長寬高，讓你在線上賞屋時，就可以知道約略尺寸，另外還有提供2D跟3D空間圖，在3D圖上各個空間標示點選，還可以旋轉不同角度，使用起來真是身歷其境。

點選3D變裝功能，可以看出房屋未來潛力。

信義房屋新推出的「DiNDON智能賞屋」，看房不受地域天候限制。

另外還有一個3D變裝功能，裡面目前有3種情境可以選，分別是日式風、北歐風跟後現代風，這並非是說直接幫房屋做裝潢設計，而是可以協助買方對中古屋的未來具有想像力，也能幫助賣方更順利將物件推展出去，而且不受氣候、地域的限制，所以無論是颳風下雨或烈陽，甚至是人在國外，看房都不受限，真的是一舉多得呢！

一邊賞屋、一邊看ipad，了解房屋格局及變裝後潛力。

在賞屋體驗的現場，不良宅妹忍不住問房仲陳先生，「這樣往後房仲工作會不會被人工智慧取代了？」真心覺得他回答的很好，「AI人工智慧是幫助有需要的人更精準找房，但人是有溫度的，很多事物還是需要人協助溝通處理，所以是不可能被取代的！」

也可以選擇變換不同風格設計。

選量尺功能可以概算房屋的長寬高，方便計算家具擺放位置。

「信義房屋」一直是房仲業界的指標品牌，推動的事也是指標的開始，期待今年底8成以上的物件上線，帶領線上賞屋的體驗往後更趨完善～

信義房屋「DiNDON智能賞屋」小檔案

宅在台灣｜宅妹嘩哈哈：挑戰1天看100間房！

(中時電子報)