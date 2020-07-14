疫後低利加上資金潮，民眾對房價看法出現大逆轉，購屋信心創七年新高！根據信義房屋第三季購屋意向調查，過去長年看跌房價遠多於看漲房價，不過在本季，看漲29%、看跌32%，多空差距大幅收歛至接近平衡，顯示房市重回復甦軌道上。

在疫情趨緩後，近期各界對房市的預估、期待明顯轉為樂觀，根據信義房屋的購屋意向調查，長期來看，2016、2017年間看跌房價高達六成以上，2017年看漲房價僅有7%的個位數，不過近年來隨著房市回溫、房價趨穩，看跌房價比例一路降低，而看漲房價一路增加。

而最新一季調查，看跌、看漲只差了3個百分點，是近七年來最佳，在近年房市持續熱絡的桃園、台中、台南等都會區，都已出現看漲比看跌多的情形。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，單一事件通常不會改變房市的長期走勢，民眾對於房價看法從2015~2016的普遍看壞，10個有7個看跌房價，一路收斂到10個人剩3個看跌，雖然受到疫情與股災的震撼衝擊，一季之間看壞的又跳升到67%，不過在降息、量化寬鬆與國內疫情控制良好，看壞比例又收斂到三成左右，房市又重新回到復甦的軌道上。

至於民眾對未來六都房價的看法，調查顯示，雙北及高雄大致維持看跌略多於看漲，不過桃園、台中及台南，都出現了看漲比看跌多的情形，其中台南看漲33%、看跌12%，是六都中看漲比例最高、看跌比例最低的都會區，台南房價六都最低、近年漲勢凌厲，民眾對於台南未來房價走勢最樂觀。

(工商 )