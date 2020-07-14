漢神巨蛋購物廣場一年一度特色文化金門物產展於 7/14（二）~7/27（一）攜手「金門縣政府」、「金門縣工業會」及「金門縣文化園區管理所」共同舉辦「風獅爺與您同遊金門物產展」，匯集46 家的在地特色物產齊聚漢神巨蛋8F活動會館，14日舉行盛大的開幕典禮。

開幕儀式當天，由金門縣政府邀請與會長官一同歡慶開幕，預祝物產展業績長紅，現場準備調酒師特調零酒精高粱水果醋飲供民眾免費試飲，透過各式金門獨家伴手禮、台灣在地美食及風獅爺等文化元素，帶領每位顧客共享金門的美好。

此次物產展進駐許多金門必買特色產品，像是初登場的協發行黃金泡菜以及老字號的聖祖食品海苔脆片、馬家麵線、一來順貢糖、金大牧場的牛肉乾及黑皮牛蒡茶等道地伴手禮，還有超實用的生活好物，像是金太武一條根的金玉膏以及金合利製刀廠的多功能料理剪刀買一送一等眾多精選物產，讓消費者來到漢神巨蛋就能購買到台灣在地各式特色物產，即日起~7/27(一)憑金門物產展當日消費滿 500元發票就有機會抽中金門微風海戀渡假休閒民宿兌換券及特色物產，搭配政府振興方案，7/15（三）當日憑紙本振興券消費滿3000加送100，搭配金門展超殺優惠，讓優惠加倍放大。

除了各式美食物產，為了讓消費者更深入了解「金門風獅爺」在地文化，特別於金門物產展檔期中推出「尋找風獅爺」、「彩繪風獅爺撲滿 DIY」、等活動。「尋找風獅爺」即日起~7/26(日)，至漢神巨蛋官方臉書團指定貼文下貼上在漢神巨蛋/金門找到的風獅爺照片就有機會獲得好禮；7/18（六）舉辦的「彩繪風獅爺撲滿 DIY」在開放報名當週即報名額滿；活動期間還有超優惠的「風獅爺」石敢當加價購，只要憑金門展不限金額發票並加價100元即可購買，喜愛風獅爺文化的朋友千萬不要錯過一系列精彩活動。

漢神巨蛋舉辦為期14天的「風獅爺與您同遊金門物產展」，除了網羅各式美食伴手禮，更推出每日一物精選特產，搭配7/15(三)振興再加碼滿3000送100以及7/16(四)~7/19(日) 全館刷漢神巨蛋聯名卡滿6000送300，讓消費者能享受最優惠的回饋，並體驗金門文化與風情，想趁著暑假就近感受金門風情，不妨到漢神巨蛋參觀選購。

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