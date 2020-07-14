婦人張月英因警察記錯車號，無故揹上肇事逃逸刑責，打了10年官司才爭回清白。張婦獲賠刑事補償金，另再請求國賠，但敗訴確定，台灣冤獄平反協會近日協助張婦重啟國賠訴訟，求償60萬元。

台北地院今開庭，張月英未到庭，委任律師主張案發當時中正二分局時任分局長、分隊長未確實監督，才會造成本件冤案，先前的國賠訴訟中，法院並未審酌是否適用《刑事補償法》第37條「受害人有不能依本法受補償之損害者，得依國家賠償法之規定請求賠償」，因此再度提告。

協會執行長羅士翔庭後表示，造成冤案一定是有人有疏失，張月英自己奮鬥10年，終於改判無罪還亡清白，但審理過程中，發現中山二分局沒有把完整卷證移送，是很大的疏失，先前的判決卻沒釐清責任，希望法院能受理本案，釐清造成冤案的原因。

2007年9月26日下午6時許，一輛機車行經台北市公館行人穿越道，撞倒闖紅燈的路人，騎士未停下查看，直接離去，徐姓路人見狀趕緊記下肇事車牌並報警，警方卻將英文「DMX」誤記成「DNX」，害無辜的張月英被法辦，遭法院依傷害罪判拘50天、依肇逃罪判刑6月，2罪得易科罰金共23萬3000元。

張月英繳納易科罰金後，自學法律開始提再審，由於張婦的紅色機車與目擊者指述白色、黃色肇事機車不同，且她有不在場證明，打了10年官司終於翻盤，獲判無罪確定，她並聲請刑事補償金53萬餘元獲准。

張月英另提民事國賠訴訟，請求中正二分局2名承辦員警國賠86萬餘元，敗訴定讞；她又聲請再審，另追加醫療費、勞動力減損及精神慰撫金等共227萬餘元，但高等法院認為張婦已獲刑事補償53萬元，又無法證明受有高於此數額的其他損害，前年判她敗訴。

(中時 )