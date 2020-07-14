民進黨立委范雲今日下午再度針對性騷擾疑雲回應表示，國民黨立委陳雪生說「我又不是餓死鬼，不要往臉上貼金。」范雲說「妳性騷擾我還說我往臉上貼金，這不就是女性最生氣的噁男、渣男、父權文化，沒有性別平等概念。」「我越講越生氣。」

范雲今日中午於臉書發文表示，今早於議場站在主席台時，被陳雪生用肚子頂背後至少3次。當下即反應「陳委員你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了。」陳雪生居然回答「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾。」國民黨的性別平等程度實在太差，應該再教育。

陳雪生今日稍早回應「我的肚子就這麼大嘛，是不是肚子會頂到，在(議場攻防)推擠的時候難道不會這樣子(肢體碰觸)喔？」「她還說我會懷孕咧，我說她懷孕？奇怪咧。」

陳雪生不屑地表示「我不理她啦，有事叫她去法院告啦，沒意思。」「(利用性別炒作帶風向)很低級啦，這種宣傳廣告很低級，不想聽啦。」

范雲表示，我和陳雪生都是立委，碰到就說個對不起就好，陳雪生當下卻偏偏要說「妳要證明會懷孕才是性騷擾」，這句話也有性騷擾的嫌疑。我和陳雪生都是立委，他還敢用這種態度。

范雲指出，陳雪生碰我讓我很不舒服，還嘻皮笑臉，過去陳雪生當過馬祖的縣長，讓人質疑是不是常常用肚子去做很多「類性騷擾」的行為，甚至是成功的？

范雲表示，日後若遇到陳雪生，要不要道歉他自己決定。至於是否提告不予置評，先抗議再看國民黨如何回應。

(中時 )