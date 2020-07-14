玉山銀行14日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩 樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」將提供新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群豐富的饗樂禮遇

是新莊副都心區購物娛樂首選。（鄧博仁攝）

玉山銀行14日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」將提供新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群豐富的饗樂禮遇，是新莊副都心區購物娛樂首選。

(中時 )