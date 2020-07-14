玉山宏匯廣場聯名卡上市 17:362020/07/14 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山銀行14日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，玉山資深副總林隆政（左起）、林榮華、玉山銀行總經理陳茂欽、宏匯廣場陳玉寶、宏匯集團潘懿方、萬事達卡陳懿文等人出席。陳茂欽表示，此次與宏匯合作，相信將可提供新北地區消費者更美好的消費體驗。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山銀行14日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩 樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」將提供新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群豐富的饗樂禮遇 是新莊副都心區購物娛樂首選。（鄧博仁攝） 玉山銀行14日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」將提供新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群豐富的饗樂禮遇，是新莊副都心區購物娛樂首選。 (中時 ) #宏匯 #廣場 #玉山 #聯名卡 #新莊 也許您會感興趣 生活熱門新聞 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 預購紙本三倍券 一看領取簡訊氣炸：唐鳳寫的嗎？ - 生活 中衛口罩8色開搶！博客來、Yahoo奇摩今天開賣 各大通路一次看 - 生活 營養師還原百頁豆腐真面目！網一看：不敢吃了 - 生活 韓國瑜砸錢上《博恩夜夜秀》被爆違法！廣告小妹：檢舉一下就掰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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