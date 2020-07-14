新冠肺炎疫情在美國多州復發，許多科技公司總部坐落的加州宣布將擴大限制經濟活動，包括室內餐飲與娛樂場所暫停營業，讓美股3大指數周一(14日)吐回漲勢，那斯達克指數更是大跌逾2%。不過，台股周二在雙王護盤之下力守平盤震盪，終場收跌2.55點，站穩12,200點之上。台積電股價盤中最高來到364元，創下歷史高價，今年7月以來台積電市值更是大漲1.2兆元，來到9.43兆元。

近日包括高盛證券先喊出喊出415元天價，里昂證券更是一口氣將目標價從315元提高至500元，股票評級從「優於大盤」提高至「強力買進」，同時調高2020年、2021年及2022年每股盈餘預估，分別為16%、22%及15%。

台積電法說會本周四(16日)登場，在此之前股價與市值就先展現慶祝行情，許多投資機構對於台積電Q3營收季增3～7％樂觀預期，各項產品包括高效能運算(HPC)、物聯網（IoT）和車用電子等業績狀況為何，華為禁令是否有項美方申請出貨許可，以及陸美對抗大框架之下。

外資看好台積電包括5奈米先進製程量產及研發進度，加上就算無法出貨華為，也可以靠其他客戶補足產能缺口，包括蘋果、高通、聯發科、Nvidia以及AMD等客戶補足產能缺口，預計台積電至年底產能依舊滿載。

(中時電子報)