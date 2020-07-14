隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央疫情指揮中心擴大鬆綁生活防疫規範，也積極推行「防疫新生活運動」的同時，弘道老人福利基金會「2020爺奶Color Walk 一起道老 精彩美好」，7月20日重新開放報名，而連續6年參與健走不缺席的97歲爺爺沈甲憲分享在防疫期間，待在家做的運動，要為11月28日的健走做準備。

弘道老人福利基金會今年辦理健走活動已經邁入第7年，過去6年共有1萬9325位報名，其中90歲以上長輩有269位參與，而活動更打破失能長輩的行動限制，讓輪椅長輩能在處處無障礙的大佳河濱公園中，在志工的陪伴下享受走出家門的愉悅感。

97歲的沈甲憲身體相當健康，他說，因為不會騎車，所以外出都用走路，用雙腳走路已經成為日常不可或缺的一環，退休後為了維持身體健康，也加入登山隊讓自己的肌耐力保持良好的狀態不退化，直到年紀漸長，才慢慢地減少爬山的次數，但每天依舊用走路當作日常的運動，已經連續參加6年健走活動的沈甲憲說，每天都用走路維持自己的體力，也期待自己能夠用雙腳走到100歲。

弘道老人福利基金會台北服務處處長鐘智馨說，今年遇到新冠肺炎的疫情爆發，讓弘道也更加在意預防勝於照顧的重要性，除了日常的防疫提醒外，也不斷提醒長輩用運動來增強抵抗力。已經辦理7年的弘道爺奶Color Walk健走，每年的銀髮健走，甚至也成了長輩不可或缺的一項運動盛事，所以歡迎全家老小、不分年齡，一起走出家門，在大佳河濱公園與銀髮長輩一起迎老、不怕老。

報名專線可洽：02-2322-1735 弘道老人福利基金會 臺北服務處，或可上弘道老人福利基金會官方網站查詢。

(中時 )