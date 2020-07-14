64歲廖姓男子開設印刷廠20多年，具刷製版背景及技術，竟藉著其專業夥同謝姓男子等4人印製假美鈔1092萬，並向外販售遭到逮捕，由於製作技術太精良，一度引起美國注意，甚至派出聯邦調查局幹員及秘勤局官員來台關切，新北地院審理後，今(14日)將廖男判處3年10個月有期徒刑。

廖男曾在新北市開設印刷廠，具印刷相關能力，未料男子竟將歪腦筋動到印製偽鈔上，廖男先向同夥謝男購買原料製作擬真度極高的假的百元美鈔，再與闞姓男子、何姓男子、藍姓男子等共犯合作，透過層層關係，將假鈔以市價約10分之1兜售給買家。

由於偽鈔品質精緻，不管肉眼還是手感都很難分出真偽，甚至可騙過舊型驗鈔機，導致有民眾帶著偽鈔出國，在海關被攔下，差點回不了台灣，也引起調查單位注意。

刑事局著手調查後，發現廖男相當狡猾，會先要求盤商過濾買家身分，才會與其交易，刑事局後來終於透過關係，從謝男手中取得假鈔後，送鑑定後確認該美金為假鈔。

專案小組歷經數月調查後，於去年底發動搜索，兵分多路在新北市三重區、台北市士林區、彰化縣花壇鄉等地逮捕5名犯嫌及1092萬假美鈔。

(中時電子報)