美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）以及中國駐巴西大使楊萬明近日在推特上展開激烈論戰，顯示中美關係整體惡化已經成為難以扭轉的趨勢。

查普曼11日在推特上轉推了美國國務院的貼文，該文指控大陸新疆的人權狀況、攻擊北京政府治疆政策。查普曼轉發時還稱：「沉默不是選項」。

美駐巴西大使館官網12日還援引聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）表示，大陸收買美國大學的科學家，「暗地裡把我們的知識和發明帶回中國，包括由聯邦政府資助的寶貴研究」。推文還說：「在巴西也是這樣嗎？」

面對美國指控，楊萬明12日在推特上以葡萄牙文回擊：「這個傢伙（查普曼）有特別任務在身，那就是用謠言及謊言攻擊中國」，還附上查普曼的推特截圖。楊萬明還在推文中告誡查普曼：「我們建議你停止此類行為，這是蚍蜉撼樹，自不量力」。

值得一提的是，針對此前巴西總統之子、巴西議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）指責大陸隱瞞疫情，楊萬明也在推特上強烈反擊，要求他向大陸人民道歉。

美國近日多次在新疆問題上指責大陸。6月17日，美國簽署「2020年維吾爾人權政策法案」；7月9日，美國國務院和財政部分別宣佈對1間新疆政府機構和4名官員實施制裁。

對此，大陸外交部發言人華春瑩13日強調，美方關於涉疆問題的一些不實指控堪稱本世紀最大的謊言之一。她說：「我們真心希望美國的那些政客能夠真正關心他們自己國內存在的嚴重種族問題，能夠花點力氣去保護好他們自己國內的人權問題」。

(中時 )