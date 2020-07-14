桃園市教育局考量到經濟弱勢學生，在暑假期間沒有營養午餐吃，因此請學校和鄰近愛心店家、企業合作，提供每天50元愛心午餐。不過有部分學校位於偏遠地區，或者家庭關係，共有35校改發放愛心午餐物資箱，讓孩子吃飽過暑假。

教育局長林明裕表示，針對低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故的弱勢學童，規畫在暑假期間，請學校推出愛心午餐，學生可以拿著學校發的餐券，到指定合作店家，就可以兌換便當或者等值午餐。

今年暑假因為疫情關係縮短，將從7月15日起至8月30日，共有47天，其中有部分學校，因為地處偏遠，附近沒有超商、小吃店、餐館，或者因為隔代教養多，爺爺奶奶有中午下廚習慣，因此桃園市有35校分送愛心午餐物資箱，內容包含白米、麵條、罐頭、肉鬆、麥片。

林明裕14日到八德大忠國小了解發放作業，學生們開心的送上卡片，感謝教育局協助，也有爺爺奶奶到校領取物資，稱讚教育局很貼心。學生恩恩也說，物資箱可以減輕家裡負擔，自己很感謝。

教育局表示，與學校鄰近小吃、快炒、便當店合作的愛心商家，共有35校，另外與四大超商合作的有135校，合作店家有205家，今年暑假有2893名學生受惠。補助近680萬元。

(中時 )