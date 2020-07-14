桃園市八德「悅來社區長照機構」14日開幕，工作人員利用廢棄紙箱、繩子、球類製作48種教具，希望長者邊玩邊復健。（賴佑維攝）

桃園榮民之家「悅來社區長照機構」14日開幕，可收托失能、失智、身障長者共16名，為協助長者復健，悅來工作人員發想手作48個教材，如指間投籃、彩球回家、釣魚等，利用廢棄紙箱、瓶蓋、乒乓球、繩子等製作，省錢又環保。

悅來社區長照機構，是桃園榮家的在桃園設置的首間日照中心，提供長者日間照顧服務，主要收托為失能等級2至6級的65歲以上長者、55歲以上原住民及50歲以上失智患者或身障者，共可以收托16名長者。桃園市長鄭文燦出席開幕典禮，他說，桃園目前已有28家日照中心，預計年底可達40家。

悅來長照機構照服員鄭少麗說，因為剛開幕，因此有許多紙箱，想到教具市價不便宜，乾脆大家一起動腦製作環保教具。鄭少麗說，在大家集思廣益，並利用許多廢棄物品，如瓶蓋、乒乓球等，製作出如指間投籃、彩球回家、釣魚等教具。像是指間投籃，可以訓練到大腦的額葉、枕葉，對於認知、創造、記憶、視覺都有很大的幫助。

鄭少麗補充，其實製作1個教具大概需要2天時間，發想教具反而比較花時間，因此仍會上網參考其他教具，並思考如何用紙箱等廢棄物品製作，如此之下不但省錢，又可能廢物利用。

(中時 )