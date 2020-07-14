大同股東會爭議，金管會出手罰了。金管會14日宣布，大同公司6月30日股東會未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，逕自認定50%以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益的行使，並與公司治理、股東行動主義有違，金管會命大同不得再自辦股務，成為77家可自辦股務公司中首家被拿回權限的公司，是首次對上市櫃公司祭出此種處份。

證期局副局長蔡麗玲表示，自2013年之後上市櫃的公司就不得再自辦股務，大同公司被取消自辦股務後，也等於未來不可能再自辦股務。

金管會指出，大同在109年6月30日召開股東常會，在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定50%以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益的行使，並與公司治理、股東行動主義有違。

金管會經請集保結算所查核，發現前開行為有違反公開發行股票公司股務處理準則第3條第3項及第6條第2項的規定，依證券交易法第39條規定，對大同公司糾正處分，並命該公司不得再自行辦理股務事務。

金管會呼籲，股務代理機構或自行辦理股務事務之公開發行公司，於執行股務事務時，須保持中立並恪遵相關法令規定。

(工商 )