體感產業傳出蘋果挖角我國專才，目前屬於國內唯一體感城市的高雄，在專攻未來5G/6G時代的前端硬體開發，因尚未成熟，沒有入選，不過，產研界認為，一旦載具價格、輕量化的硬體成熟之後，高雄主攻智慧應用的軟體內容業者，也將有機會進到蘋果供應鏈、或接軌國際市場。

業界指出，高雄的中小企業近來備感光榮的是，有家企業獲比爾蓋茲基金會補助金，成功研發疫苗冷鏈技術，2020坎城影展XR市場展「Cannes XR」選擇高手，首度攜手合作，不過，儘管高雄被經濟部評選為國內唯一體感示範城市，但，在蘋果挖角國內ARVR人才一事上，則尚無斬獲。

高雄經發局副局長高鎮遠14日表示，目前集中在KOSMOS與DAKUO的高雄體感業者，已有積極拓展海外市場的管道，開拓體感商機。

產研界指出，蘋果目前投入前端硬體的開發，以因應未來5G/6G時代的消費應用，台灣部分學界或是新創公司的開發，很前趨，有被國際看到，而高雄目前大多是娛樂市場的軟體開發居多，在硬體的開發，尚未成熟，但，通訊應用可預期未來的成長性。

產研界表示，高雄體感團隊目前都是以內容開發居多，而且在營運模式上，採取合作與接案應用，現階段並未直接與蘋果母公司產生實質合作，未來如有機會，應是在應用內容上。

參與輔導高雄廠商多年的人士指出，5G/6G時代的ARVR應用，首先面臨的問題是，載具傳輸的速度、微小化、以及價格等，例如，一套體積龐大的ARVR載具，現在的售價可能達10萬元以上，如果無法輕量化、以及具有競爭優勢的價格，基本上，是無法普及應用的。

產研界表示，進入5G/6G時代，體感內容不會只是在娛樂市場，而是應用在消費生活、遠距醫療、工業4.0等，高雄的體感產業或中小企業，仍有機會在未來突圍，例如，緯創智慧醫療與某醫院的合作。未來，體感應用可望著重在智慧醫療和智慧農業無人機的輔導、應用，甚至智慧工廠等。

(工商 )