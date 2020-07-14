台南市安定游泳池15日重新開幕。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定游泳池15日重新開幕。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區公所為提升全民運動人口，增進國民身心健康，在安定游泳池空間規畫與環境設備上投注許多心力，新冠肺炎防疫期間，公所進行泳池內部整修，15日將重新開幕，不僅65歲以上長者、6歲以下兒童免費游泳，特別提供安定學區中、小學師生免費游泳教學。

安定游泳池今年休館期間長達6個月，期間除了配合市府與中央政府共同防疫消毒，前區長李佳隆爭取南科經費，由代理區長王玉綿督促進行館內、外全面整修。

安定區長李燿州表示，游泳池設有7道25m短泳水道、SPA水療池、兒童池、溫水池和氣浴室；泳池營運時間為上午6：00~下午14：00，全票80元，半票40元。

為推動全民運動，鼓勵台南市65歲以上長者、6歲以下兒童免費到此一游，6歲以下兒童，須有大人陪伴，且大人不入池者。此外暑期私人教練泳訓班開放申請，特別提供安定學區中、小學師生免費游泳教學。

(中時 )