振興三倍券上路，為鼓勵民眾到南投旅遊、消費，從7月起至年底，消費滿500元即可獲得1次抽獎機會，縣府將在茶博會、跨年晚會抽大獎，各送汽車1輛；到南投住宿還有現刮即中的「刮刮樂」，消費愈多，中獎機率愈大。

南投縣長林明溱表示，因應振興三倍券發行及配合觀光消費潮來臨，為鼓勵遊客消費，縣府整合旅宿業者、觀光工廠、特色店家等，推出各項優惠；林明溱指出民眾在南投消費滿500元，8月初到建置的網站登錄，就有機會獲獎，第1次抽獎時間，預訂在南投世界茶業博覽會閉幕當天，抽出汽車得主；第2次抽獎則於跨年夜舉行，獎項除了汽車，還有頂級飯店住宿券等大獎。南投縣獎勵消費的抽獎活動，是可以累積的，只要進入抽獎系統登錄，若未獲獎，即可再參加下一次的抽獎，愈早消費抽獎機會愈多。

而為刺激消費，縣府從8月起推出月月抽活動，搭配大型活動抽出特色獎品；並與借問站及特色店家合作，推出限量3萬張的立即抽刮刮樂，消費者憑店家消費發票及合法旅宿業住宿單據，即可取得刮刮樂。

林明溱表示，南投觀光景點多，是旅遊消費首選，縣府推出「中台灣好玩卡」帶大家走透經典景點，也整合至少60家業者，推出振興券使用優惠。

觀光處長陳志賢表示，縣府將陸續舉辦大型活動，包括9月27日「日月潭萬人泳渡」、10月9日起南投世界茶業博覽會、10月1日起有首次舉行的「南投巧克力咖啡節」，還有「南投街舞比賽」、以及「南投星空季」，10月1日還將邀請長榮交響樂團至中興新村表演，舉辦台灣最大型的賞月音樂會。相關訊息可上「南投觀光導覽網站」以及FB「樂旅南投」查詢。

(中時 )