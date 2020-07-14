金門公共自行車「KBike」24小時自動化租借系統前年4月正式上路，經審計部調查，發現相關評選作業核有重大違失，讓招標公告前9天才倉促設立的偉華科技實業得標，監察院交通及採購、內政及族群委員會今天通過監委高鳳仙調查報告與糾正案文，金門縣政府確定遭糾正。

監委高鳳仙表示，金門縣政府觀光處於2014年11月3日，簽辦「金門縣公共自行車租賃系統委外建置與營運服務計畫」巨額採購案，但未依該府主計處的建議，慎酌採購案件之特殊性及實際需要，妥善訂定投標廠商基本資格及特定資格。

高鳳仙說，反之，僅於招標文件，規範投標廠商檢附公司登記證明、商業登記證明、主管機關立案證明或者納稅證明等基本資格文件，但新設立公司不須提出納稅證明，導致系統建置採購案公告招標（2014年11月26日）前9天（2014年11月17日）才倉促設立，資本額僅300萬元之偉華科技實業可參與投標，確有怠失。

高鳳仙指出，金門縣政府觀光處辦理本案投標廠商資格審查，以及本案採購評選委員會工作小組成員，依投標廠商檢附資料，可確知偉華科技實業為新設立公司，相關人員竟諉為不知。

高鳳仙補充，該工作小組成員擬具初審意見時，未依規定載明廠商間的差異，且將得標廠商服務建議書中，屬於評選項目4之計畫主持人個人過去經歷，列為評選項目5之廠商實績，有違採購評選委員會審議規則及招標文件規定；評審委員也未評閱所附文件內容，而誤認廠商實績，導致由未具自行車租賃系統建置經驗之偉華科技實業得以參加投標，並經評選作為決標對象，均有違失。

高鳳仙另指出，該府辦理本案採購評選委員會之評選委員，未依Kbike評選要點之評分標準給分，依審計部函報查核報告，得標廠商在「廠商實績」部分所獲評分高於規定，偉華科技實業在廠商實績本來應該得到0分，但評委們最終給予11至14分，而具廠商實績的高捷，得到低於評分標準的12分而未能得標，衍生系統全面暫停租賃服務情事，核有違失。

(中時 )