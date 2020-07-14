避免戲水消暑時溺水， 關山鎮 消防員傳授自救救人的方法。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

夏日炎炎，正時玩水消暑好時光，但在台東地區今年至今已經發生數起溺水意外，奪走多條的寶貴性命，為了讓學生能有個平安的假期，關山鎮電光「聖母壇」聯合關山消防分隊、關山義消分隊在關山國小游泳池舉辦水域救生研習，教導小朋友如何安全玩水和選擇安全的戲水環境。

關山義消分隊長周福安表示，民眾應該要遠離標示有「禁止游泳」或「水深危險」等禁止標誌的區域戲水、游泳及從事水上活動。周福安呼籲應選擇設有救生員的合格游泳池或海水浴場，尤其在活動前也要確實做好暖身運動或是穿著救生衣再從事水上活動。

關山消防分隊簡肇甫分隊長及消防人員也現場示範如果發生抽筋或是發現有人溺水，如何安全自救也能協助救人。

簡肇甫強調，若是到溪流由於水域的深淺不一，水溫差別很大；在坡度大的地區，常常會暗藏急流或漩流，而水底多為滑溜卵石要特別注意避免滑倒；若是不幸被溪水沖走時，身體應該採取仰姿保持腳在前、頭在後，以免頭部被撞傷。

小學五年級的林裕丞表示，家裡大人都會告誡不可以到溪邊、河流戲水；今天跟著消防員哥哥現場學到好幾招自救、救人的撇步，總之就是發現狀況千萬要保持冷靜沉著。

電光「聖母壇」總幹事李至明指出，隨著氣溫不斷飆升，關山鎮甚至在前兩天還出現全國最高溫的情形。報章媒體幾乎每天都有溺水意外的相關報導，因此邀請消防單位前進校園宣導。

(中時 )