劉奶奶在94歲時接受右膝全膝關節置換手術，術後恢復良好；她近來左膝也疼痛難耐，在96歲高齡進行左膝關節置換手術，再度可以趴趴走。亞大附醫副院長黃揆洲14日表示，三年半來僅接受人工膝關節手術的患者中，85歲以上約佔7％，術後功能大多可以恢復，減緩病痛。

劉奶奶從15歲開始工作，直到70歲退休，她曾種過田、在工地挑重物、賣蔬菜水果，60歲時自鐵路局退休後仍閒不下來，又到銀行及信用合作社等處工作，等孩子都成家立業，才卸下重擔。

她在65歲時雙膝出現痠痛，因不影響工作，還是活躍於社區唱歌、舞蹈等活動，2年前右膝痛到受不了，在94歲高齡時找亞洲大學附屬醫院副院長黃揆洲開刀治療，術後恢復良好。

劉奶奶近來左膝出現嚴重疼痛，她形容「常痛到笑不出來」，因不想餘生只能以輪椅代步，經醫師評估身體狀況許可後，再度接受全膝關節置換術。

黃揆洲表示，膝退化關節炎與老化、體質、關節受傷和過度使用有關，當關節面軟骨因嚴重磨損破壞，使得硬骨直接摩擦，常導致疼痛、功能受限和行走不便。

亞大附醫表示，全膝關節置換手術有部分健保給付，自費額約2至5萬元。黃揆洲進一步指出，最近3年半來僅接受人工膝關節手術的患者中，85歲至90歲佔5％、90歲以上約佔2％，這些超高齡長者，術前只要詳細評估身體狀況，麻醉手術前特別小心，大多數有不錯的結果。

黃揆洲表示，門診時常見長輩長年飽受膝關節炎所苦，因擔心年事已高、無法承受術後疼痛，而不敢接受手術治療，導致生活品質下降，現今全膝關節置換手術發展日新月異，建議患有嚴重退化性膝關節炎長者，可赴醫評估治療。

(中時 )