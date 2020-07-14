樂生療養院懸空陸橋未經過環評，台北高等行政法院裁准停工聲請，樂生保留自救會和青年樂生聯盟昨天用6步1跪的方式，向衛福部官員要求「放棄抗告」、「立即停工」，衛福部長陳時中今天召開記者會承諾，本部將不再提抗告，接下來將靜待司法判決，依法行政。

樂生療養院在捷運機廠完工通車後，目前已進入重建階段，但由於樂生園區的入口意象，因採取電梯與迴轉坡道工程，被民間團體批評為對院民進出不便，因此依環境影響評估法向北高行提起公民訴訟，並聲請停工，終於在7日裁准假處分。

今天衛福部緊急召開協調會，但陳時中說，很遺憾樂生青年並未到場，另針對7月9日樂生青年質疑的開工典禮，應是「誤會一場」，他說這只是一個祈福儀式，由於衛福部在6月底就通知廠商可以開工，合約上也有2周內必須開工的壓力，因此才會舉辦祈福儀式，但事實上並未真的動工。

另外，樂生青年質疑協調會原定於7月17日召開，卻突然改為今天，有奧步嫌疑，陳時中強調，衛福部在7月8日收到法院裁定後，為盡快參酌大家意見，就指示醫福會盡快將協調會往前挪，為的是要及早讓大家表達意見，讓政府做決策時能做一些參考。

陳時中強調，因當初送計劃時環保署說不用環評，但現在法院對於要不要環評這件事仍有疑義，因此應等司法判決後再來看要不要動工，若現在動工，到時候又需要環評，損害可能會很大，因此我們決議不再抗告，一切依法行政。

至於今天所召開的協調會中，也邀集7名樂生住民代表，陳時中表示，基本住民都希望樂生的整體工期不要拖太長，包括入口意象、人行道、整體文化園區等其實都是需要花相當長的時間，但受限很多工程根文資審查，因此進度緩慢，現在就是希望能趕快把它完成，衛福部會照程序來走。

陳時中補充，院民最關心的其實是納骨塔議題，因為以前有舊的納骨塔，但現在搬到新的地方，這些住民的朋友不僅擔心自己，也擔憂過去的朋友是不是也有納骨塔一個安全依託的地方，會中也積極與桃園市政府、新北市政府溝通，新北市也允諾會全力協助。

(中時 )