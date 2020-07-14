新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，民生消費市場深受影響，在目前疫情未能完全控制的情況下，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)主要市場東協國家除越南尚能維持正向成長外，其餘國家消費市場仍未恢復，預期第3季將是今年營運低點，營收年增將呈現衰退。不過，隨著世界各國經濟重啟，及受疫情影響發動的全球供應鏈轉移，將拉動東協國家就業及經濟重返正軌，預計其消費市場將逐步重回高成長，公司預估第4季營收將可望恢復正常。

泰昇-KY 6月單月合併營收新台幣1.34億元，年減18.56%，月減7.90%；上半年累計合併營收新台幣9.27億元，年增0.36%。

泰昇表示，肺炎疫情衝擊全球經濟，民生消費市場亦深受影響，在目前疫情未能完全控制的情況下，公司主要市場東協國家除越南尚能維持正向成長外，其餘東協新興國家消費市場仍未能恢復，即使市場消費力下滑，公司上半年營收仍可維持平盤，且在成本費用之控管及相關疫情因應方案上及時發揮效應，預估上半年獲利成長將遠優於營收成長。

(時報資訊)