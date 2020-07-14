5G通訊及基礎建設高階材料需求強勁，銅箔基板廠台光電(2308)前6月合併營收為122.09億元，年成長9.9%，在新產能挹注及高階材料出貨放量下，台光電審慎樂觀看待今年營運，美系外資最新報告調高台光電今年及明年獲利預估，重申「加碼」評等，目標價由145元調高到172元，外資及投信也加碼力挺，激勵台光電股價逆勢收紅。

台光電子去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，讓上半年業績未受新冠病毒疫情影響，在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，台光電前6月合併營收122.09億元，年成長9.9%，創下歷年同期新高，高階材料前5月出貨較去年同期成長達30%。

由於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件，台光電預估，相關產品至年底較去年同期成長將達50%，且以中高階產品為主。

為因應客戶需求，台光電近幾年逐步擴建產能，除了昆山廠月產能135萬張，中山廠月產能95萬張，桃園/新竹廠月產能65萬張，今年第1季黃石廠已順利量產月產能30萬張，預計第3季底再增加月產能30萬張，預計到年底黃石廠會增加月產能60萬張，集團月產能將達到355萬張。

此外，由於昆山廠產能供不應求，台光電亦考慮在昆山廠擴充產能，今年內將定案啟動。

美系外資在最新出爐報告中表示，儘管車用產品需求不佳，台光電第2季營收達63億元，季增7%，年增4%，符合預期，推估台光電第2季合併毛利率將達26%至26.5%，優於市場預估，由於毛利率較差的車用產品占比降低、基礎設施產品進展優於預期，台光電今年第3季及下半年毛利率可維持高檔，加上智慧型手機產品開始出貨，預估台光電第3季合併營收可望季增11%。

由於台光電在高密度連結板及高速運算產品領域將獲得更多高附加價值商機，且車用產品稼動率將改善，加上中國手機廠加速採用更高效能的高密度連結板，調高台光電2020年、2021年每股盈餘預估，幅度分別為8%、9%，達11.18元、12.72元，重申「加碼」評等，目標價調高到172元。

(時報資訊)