新光金(2888)旗下新光銀行積極推動及配合政府發展數位化交易的各項業務，除了是第一家可使用行動銀行eFCS掃碼繳費的銀行，再以立碼驗服務獲票交所頒發「eDDA業務推展獎」獎項，同時也獲得電信業及金融同業採用。

新光銀行指出，立碼驗服務是與票交所共同合作，透過eDDA的機制，讓企業客戶在核實個人身分以及授權扣款設定可以更快速方便，相關服務上線後，除了電信業及金融同業已經採用之外，包括人力仲介業、補教業、系統業及醫療業亦已有客戶簽約。

客戶之一的亞太電信，自去年與萊爾富O2O(Online to Offline)整合並導入立碼驗服務後，消費者透過超商進行購卡、取貨的比例占數位門市整體申辦量高達3成以上；另外一個已簽約的統振人力仲介，是2019年全國唯二獲金管會核准進入金融監理沙盒，以辦理外籍移工匯款業務業者，預期可透過立碼驗服務提供更嚴謹的身分確認機制。

(時報資訊)