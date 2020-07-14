1名已有家室的妻子，因覺得與老公的床事並不滿足，因此和1名從事悍鐵工男子私下偷情，2人多次共赴摩鐵進行呼天喊地後，過沒多久人妻立即向此名悍鐵工提出不要再連往。然而悍鐵工心有不甘，認為人妻爽後就把自己唾棄，因此把寫著：「你老婆泉水很多」、「黑森林很大片」等等字布條放置在她的老公車上張貼公告，人妻氣的提出告訴，全案判處悍鐵工罰金1萬元。

據了解，此名人妻因不滿意與自己老公的性事，進而私下和1名從事悍鐵工的肌肉男偷情，2人經常趁著人妻老公出外上班時，偷約在摩鐵開房激戰數百回合。然而，就在某日依舊進行激昂的活塞運動完後，人妻因覺得這樣時常偷情，相當有罪惡感，因此向悍鐵工提出這是與他最後一次的嘿咻，希望雙方不要再來往。

然而悍鐵工心有不甘，他認為人妻竟然與自己床戰多次後，因滿足自身爽感就要將他唾棄，於是悍鐵工以大字報方式，將「你老婆泉水很多」、「黑森林很大片」等等字眼寫在布條上，並將其貼在人妻老公的交通工具上大肆宣揚，讓人妻氣的向悍鐵工提出告訴。

法院審理時認為，悍鐵工雖然事後坦承犯犯，但是因有毀損他人名譽行徑，並考量家中仍有年幼子女需撫養，全案依侮辱罪判處拘役10日及易科罰金1萬元。

(中時電子報)