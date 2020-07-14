落實防疫新生活，臺北市勞動力重建運用處繼與大葉高島屋合作後，又將於7月17日及7月24日，分別結合家樂福桂林店及微風廣場復興店，推出視障健康按摩紓壓服務，希望讓消費者能享受按摩師專業的加值服務，創造視障按摩師就業的新商機，建立振興消費及合作新協力雙贏模式。

北市勞動局局長陳信瑜表示現在疫情減緩，民眾只要遵守防疫新生活的原則，做好自我防護，就能進行各種活動，因此臺北市勞動力重建運用處特別與家樂福及微風廣場合作，為到百貨公司及大賣場消費的民眾按摩，不僅為業者吸引客人、提高商機，同時也讓視障按摩師有收入。

重建處自疫情影響後積極開發按摩師的工作機會，從5月開始，已與大安高工、台大社工系等學校合作，為校園教職人員按摩；6月與大葉高島屋合作走入一般商場，接受過按摩的民眾對按摩師的技術都讚不絕口，而按摩師又能有客源，也非常高興，更提高了視障按摩師的能見度。

陳信瑜特別指出，上半年受疫情影響，視障按摩師的收入大減，在逐漸恢復正常生活後，更要優先照顧視障按摩師，在百貨公司、大賣場等場所辦理推廣活動，可創造消費者、業者及視障按摩師多重受益的效果，她也呼籲各賣場或百貨公司一起來響應三贏的合作方案。

(工商 )