由於近日工程類別職業災害頻傳，臺北市勞動局13日針對環境保護局、工務局及都市發展局開設安全衛生教育課程。臺北市勞動局局長陳信瑜表示，降低職業災害發生，政府必須以身作則，希望所有參與課程的同仁能將相關訊息帶回機關並多加宣傳，預防災害發生，共同保障勞工安全。

為協助本府機關對職業安全衛生法適用範圍、適法人數計算有更進一步認識，順利推動職業安全衛生相關作為暨預防職業災害發生，本府勞動局特於昨日(109年7月13日)，針對本府工務局、環境保護局、都市發展局及其所屬機關，辦理「職業安全衛生管理實務」訓練課程，講授內容包含政府機關適用職安法範圍、適法人數，以及工程、環保機關常見違反職安法態樣及預防。

勞動局陳信瑜局長表示，因本府環境保護局、工務局及都市發展局負責或主辦本府多數工程作業，而108年公共工程職業災害數量較多，昨日共有60人參加訓練，希望參與的職業安全衛生管理人員或各級主管，能將本次課程相關訊息請帶回機關並多多宣導，以順利推動職業安全衛生相關作為，進而預防職業災害發生，共同保障公共工程品質及勞工安全。

(工商 )