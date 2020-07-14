威力彩頭獎已連摃44期，近期買氣正夯，根據台灣彩券統計，自6月15日至7月13日，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，但頭獎擦身而過！由於三倍券也可以用來買彩券，台灣彩券更為「三倍券」設計「振興組合包」套餐組合，希望民眾不只是抱走貳獎，還可以中頭彩！

根據台灣彩券統計，自6月15日至7月13日，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。換言之，這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第1區的6個獎號，但未對中第2區獎號。

以7月13日的開獎結果為例，第一區的號碼為02、03、11、18、26、31；第二區的號碼為03，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2,076萬元，若這位威力彩貳獎得主，能採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2,076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金。投注金額只差700元，但抱走的獎金相差了近80倍。

威力彩在本周四（7月16日）頭獎上看新臺幣18.3億元，若一注獨得，將是公益彩券第四屆（103年迄今）的第4高單注獎金，台灣彩券表示，若使用振興三倍券購買彩券，不但有機會振興荷包、翻回千萬倍，還能兼做公益。

針對這波振興三倍券的銷售熱潮，台灣彩券指出，該公司設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3,000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐。民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇，以「3,000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的第二區包牌的威力彩(1,600元)以及2期2組7連碰的大樂透 (1,400元)，特別適合想用包牌買法，將1周億元頭獎「億」網打盡的消費者。

(工商 )