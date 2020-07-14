雲林縣虎尾鎮公所舉辦「I Pi-走讀社區影像紀錄」，安慶國小小朋友以有別於大人的視角看自己的家鄉，把建國眷村視為祕密基地，想像虎尾驛是裝滿彩色糖果的小屋等，充滿童趣，成為行銷虎尾的特別短片。
虎尾鎮長丁學忠下午頒獎表揚獲得特優的3組作品，分別為蔡念恩與蔡念哲《走讀虎尾眷村》、吳承頤《虎尾小角落埒內社區》、黃香倪和黃樂觀《古色古香虎尾驛》。
丁學忠指出，近年來虎尾鎮大力推動社區特色化，每個社區都有獨特之處，透過小朋友的思維作成影像紀錄，讓大家看到不一樣的視覺角度，許多是大人不曾注意的，例如社區信仰中心的廟宇大門浮雕等。
吳承頤說，埒內大堀池是家人每天散步的好所在，她化身小導覽員，引領大家深入社區探索發現埒內是日據時期官方有計畫的移民村，這是她過去完全不知道的。
安慶國小校長林俊逸表示，孩子將走讀社區的故事拍成小短片，從中深刻記憶社區特色，學習書本以外的寶貴經驗，更加認識自己的家鄉。
安慶國小訓導主任許崢嶸說，資訊蓬勃時代人手一機，但實際要架構出有邏輯並引人入勝的影片不容易，孩子都是生手，尤其是影片剪輯與配樂上遇到困難，還好老師指導，作品或許生澀，卻在樸素中看到天真。
(中時 )
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